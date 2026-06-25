Шефът на Окръжен съд - Благоевград гневен на ВСС заради съкращаване на съдии

Административният ръководител на Окръжен съд-Благоевград Петър Узунов изпрати гневно писмо до медиите и ВСС срещу "необоснованото съкращаване на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища, приемани от Висшия съдебен съвет след изтичането на неговия мандат".

Че има подобни писма от шефове на съдилища, които призовават ВСС да спре да кадрува, съобщи вчера и правосъдният министър Николай Найденов. "Надпреварват се с парламента, бързат, вероятно са поели някакви ангажименти", каза той в телевизионно интервю вчера. Точно заради това министър Найденов призова кадровия орган да спре с подобни решения. Както е известно днес в парламента ще се гледа на второ четене съдебният закон. Там има текстове, които забраняват на този състав на ВСС да кадрува.

"Тези решения засягат пряко правото на гражданите на достъп до правосъдие, срочно разглеждане на делата и ефективна съдебна защита. Всяко намаляване на кадровия капацитет на съдилищата следва да бъде внимателно мотивирано, основано на обективни данни и съобразено с реалната натовареност на съответния съд.

Вместо това ставаме свидетели на съкращаване на съдийски длъжности без убедителни аргументи, без прозрачна методика и без достатъчно публична обосновка. Липсват ясни доказателства, че подобни действия ще подобрят ефективността на съдебната система. Напротив – съществува реална опасност да се увеличи натовареността на действащите съдии, да се забави разглеждането на делата и да се влоши качеството на правораздаването", се казва в позицията на председателя на съда.

Особено обезпокоителен според него е фактът, че "тези решения се вземат от орган, чийто мандат е изтекъл преди години и който продължава да упражнява правомощията си по силата на законовия принцип за непрекъсваемост на институциите". Смята, че ВСС изтекъл мандат не може да предприема дългосрочни кадрови политики с необратими последици за съдебната система.

Съкращаването на съдийски щатове в окръжните съдилища противоречало и на многократно заявяваната необходимост от ускоряване на съдебните производства, намаляване на натовареността на магистратите и повишаване на качеството на правораздаването. Не може едновременно да се изискват по-добри резултати от съдилищата и да се намалява кадровият им ресурс.

"Съдебната власт не принадлежи на отделни администрации или временни мнозинства. Тя е конституционна гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите. Всяко решение, което отслабва капацитета на съдилищата, следва да бъде подложено на особено строг обществен контрол", допълва съдия Узунов.

Настоява да бъдат публично оповестени всички мотиви, анализи и критерии, въз основа на които са взети решенията за съкращаване на съдийски щатни бройки.

Иска и независима оценка на последиците от тези решения върху натовареността на окръжните съдилища и сроковете за разглеждане на делата, както и да се спре практиката на трайни кадрови промени без доказана необходимост и без реално обсъждане със съдийската общност.

Магистратът призова медиите да поставят този въпрос в центъра на обществения дебат, защото той засяга не само магистратите, а всеки български гражданин, който очаква независимо, ефективно, достъпно правосъдие и справедлив процес в разумен срок.