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Цяла нощ оперирали жената, ранена в тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали

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Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Цяла нощ оперирали жената, която в сряда пострада при тежкия инцидент на магистрала "Тракия", отнел живота на трима. 

Зверската катастрофа стана при 290-ия км на магистралата в сряда по обяд. Камион минава през мантинелите и навлиза в насрещното, където помита кола с петима души в нея. На място загиват две 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" и бащата на едното от тях. 

Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му.

46-годишният мъж е приет със сътресение на мозъка в болницата в Ямбол и в момента е в добро състояние, съобщиха от болницата пред БНТ. 

49-годишната жена обаче е в много тежко състояние. Тя е приета с кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на червата, счупена тазова кост, тежка белодробна травма, черепномозъчна травма и счупена челюст. Оперирана е веднага, но късно вечерта се е наложила втора операция, която е продължила почти цяла нощ. За момента състоянието ѝ остава тежко, но е стабилизирана. 

Камионът се е движил в посока София, но шофьорът е загубил контрол над тежката машина, разкъсал е мантинелата между платната и е навлязъл в насрещното, където е ударил челно леката кола с младите футболисти и треньора им. Според данни от първите минути предната лява гума на влекача се е спукала, а шофьорът не е успял да реагира. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

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