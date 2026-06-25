Цяла нощ оперирали жената, ранена в тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали

Цяла нощ оперирали жената, която в сряда пострада при тежкия инцидент на магистрала "Тракия", отнел живота на трима.

Зверската катастрофа стана при 290-ия км на магистралата в сряда по обяд. Камион минава през мантинелите и навлиза в насрещното, където помита кола с петима души в нея. На място загиват две 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" и бащата на едното от тях.

Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му.

46-годишният мъж е приет със сътресение на мозъка в болницата в Ямбол и в момента е в добро състояние, съобщиха от болницата пред БНТ.

49-годишната жена обаче е в много тежко състояние. Тя е приета с кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на червата, счупена тазова кост, тежка белодробна травма, черепномозъчна травма и счупена челюст. Оперирана е веднага, но късно вечерта се е наложила втора операция, която е продължила почти цяла нощ. За момента състоянието ѝ остава тежко, но е стабилизирана.

Камионът се е движил в посока София, но шофьорът е загубил контрол над тежката машина, разкъсал е мантинелата между платната и е навлязъл в насрещното, където е ударил челно леката кола с младите футболисти и треньора им. Според данни от първите минути предната лява гума на влекача се е спукала, а шофьорът не е успял да реагира. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.