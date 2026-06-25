Венцеслав Стефанов: Две ангелчета са на небето, да спрем издевателствата по пътя

Треньорът на загиналите деца от "Славия" на АМ "Тракия" е в съзнание, приятелката му е в тежко състояние

"Мъжът е в съзнание. Жената е в много тежко състояние - в тежък шок, с разкъсани тънки и дебели черва, черепно-мозъчна травма, счупена челюст", коментира пред Нова тв д-р Панайот Диманов - директор на МБАЛ "Пантелеймон" в Ямбол, където са настанени оцелелите след тежката катастрофа на АМ "Тракия".

При фаталния инцидент две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха на място, след като тир спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза колата, в която са пътували. Настанените в болницата са треньорът на децата и приятелката му.

"Сега в момента жената е в тежко, но стабилно състояние", отбеляза д-р Диманов. За това дали е имало опция за медицинска линейка той посочи, че това трябва да обяснят тези, които отговарят за тях.

"Две ангелчета са на небето - дайте да направим нещо, за да спрат тези издевателства по пътя, няма никакъв спирачен път този тир", коментира президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов.

И допълни: "Като почнат да се отнемат човешки животи, апелирам към премиера и министъра да се направи нещо, да се спрат тези издевателства, стига сме слушали за "Калашници", за убийци по пътя.

"Децата няма да ги върнем, но нека бъдат повод, светлина, да направим нещо", каза още той.