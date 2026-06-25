24 тежки катастрофи с шестима загинали и 25 ранени през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

Както е известно при изключително тежка катастрофа вчера тир навлезе в насрещното на АМ "Тракия" до ямболското село Зимница, премаза автомобил и уби 3-ма души в него. Две от жертвите са 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия. Децата са пътували за лагер в Албена с треньора Иван Терзийски и приятелката му. Те са настанени в болница в много тежко състояние. Загинал е и бащата на едното дете, който също е бил в колата.

Две ангелчета загинаха, да спрем издевателствата на пътя, каза шефът на футболния клуб Венцеслав Стефанов.

В София леките пътни произшествия са 21, а тежките три. При тях няма загинали, а четирима души са ранени, информират още от вътрешното министерство.

От началото на месеца в страната е имало 566 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 40 души, а 714 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 2899 с 210 загинали и 3595 ранени.

От МВР посочват, че при сравнение с реалните данни за загиналите (176) през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през 2026 г.

През последното денонощие противопожарните екипи в страната са ликвидирали 94 пожара и са се отзовали на 161 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението."

При пожарите са пострадали двама души.

Единият във Варна при пожар на тераса, а другият - в Стара Загора в къща в село Розово, община Казанлък.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 74 пожара. Извършени са 59 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са осем.