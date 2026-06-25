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Премиерът отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

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Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов

Премиерът Румен Радев отива в Полша, където ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. 

Конференцията ще се състои днес в град Гданск. В нея ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса.

Във фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона.

Миналата седмица Радев се срещна в Брюксел с президента на Украйна Володимир Зеленски, който беше гост на заседанието на Европейския съвет. 

Украинският президент двете страни да правят дронове заедно във формата „Drone Deal", а Радев уверил, че България няма да възпрепятства процеса на започване на преговори на Украйна за присъединяване към ЕС.

Само дни по-рано страната ни обяви, че спира военната помощ за Украйна от въоръжението на българската армия. Радев аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе. 

Премиерът Румен Радев

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