Отстранената шефка на Службата по кадастър във Варна обжалва уволнението

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Бившата директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна инж. Красимира Божкова, която беше уволнена след скандала с незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино", е обжалвала уволнението.

Инж. Красимира Божкова уточни пред bTV, че функциите на службата са регистриращи.

„Ние сме регистърна агенция, която при постъпване на искане сме длъжни да изпълним административната услуга нанасяне на сграда", каза тя.

Божкова каза, че исканията за нанасяне на сградите са внесени през 2023 г. и тогава са регистрирани около 8 сгради. Тя твърди, че тогава са представени всички документи, включително удостоверения за търпимост, които са били подписани от отговорните лица.

"Кадастърът не установява дали сградата е законна, или незаконна. Кадастърът установява, че сградата съществува на място към момента на нейното нанасяне. Ние само оповестяваме, че там има сграда. Не оповестяваме дали е законна, или незаконна", каза още инж. Красимира Божкова.

По думите ѝ единственото, което от службата са длъжни да нанесат, са квадратурата и етажността, а не да проверяват дали сградите са законни.

Стана ясно още, че не всички сгради в местността са отразени в кадастъра. Нанесени са около 40 сгради, като последните са от декември 2025 г.

"За първи път през юни 2026 година става ясно, че има несъответстващи документи. Информацията е дошла от разледващите органи", каза Божкова.

„Ние не се интересуваме дали сградите са незаконни. Ние сме длъжни щом съществуват на място, да ги нанесем в кадастралната карта. В синхрон бяхме обвинени, че нашата служба е извършила закононарушения. Аз ръководя тази служба 19 година. Никога не сме били порицани", подчерта тя.

В сряда административният съд във Варна не уважи искането на Божкова за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за уволнението ѝ.

В мотивите на съда е посочено, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.