Юри Велев за "Достойните българи": Всички имаме нужда от тези истории

Всички имаме нужда от тези истории. Това каза първият заместник главен редактор на "24 часа" Юри Велев за церемонията "Достойните българи", която се проведе в сряда в зала 6 на НДК.

За 23-и път на церемония бяха отличени хората, които вдъхновяват и ни правят щастливи.

"Като журналисти се сблъскваме с ужасни истории всекидневно. Всичко това оказва натиск и затова, когато излезе история, свързана с добро, ето такива хора просто ги забелязваме и казваме, че тези хора заслужават да бъдат показани. Всички имаме нужда от тези истории", заяви Юри Велев в сутрешния блок на БНТ.

29 достойни българи бяха отличени на церемонията вчера, на която присъства и президентът Илияна Йотова. Тази година те получиха и специално изработена персонална първа страница за тяхната история.

"Вече 23 години това, което забелязваме е, че огромното мнозинство от хората, които са направили нещо извънредно необикновено, често искат да останат анонимни. Те казват, че не са го направили за камерите и това ги прави особено ценни хора", каза първият заместник главен редактор на "24 часа".

"Присъствието на президента Илияна Йотова е знак, че тя разбира значението на качествените хора в нашето общество и това е много важно", заяви още Велев.

За 23 години, в които медийна платформа "24 часа" търси хора с големи сърца, в тази общност са вече 979 души на различна възраст.