Поставят 20 маси за тенис във всички райони на Пловдив

Само, моля, пазете ги, призова кметът Костадин Димитров
20 маси за тенис ще бъдат поставени във всички райони на Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров. "Помня как имаше тенис маси навсякъде. Бяха бетонови и често поставяхме картони вместо мрежа. Топчето понякога отскачаше неправилно, но всички се научихме да играем тенис на маса", написа той. И припомни, че тенис съоръжения от същия вид вече има в парк "Лаута" и те са издържали изпитанието на времето.
"Само, моля, пазете ги!", призова градоначалникът.