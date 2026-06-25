Поставят 20 маси за тенис във всички райони на Пловдив

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Само, моля, пазете ги, призова кметът Костадин Димитров

20 маси за тенис ще бъдат поставени във всички райони на Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров. "Помня как имаше тенис маси навсякъде. Бяха бетонови и често поставяхме картони вместо мрежа. Топчето понякога отскачаше неправилно, но всички се научихме да играем тенис на маса", написа той. И припомни, че тенис съоръжения от същия вид вече има в парк "Лаута" и те са издържали изпитанието на времето.

"Само, моля, пазете ги!", призова градоначалникът.