Депутатите почетоха паметта на загиналите на магистрала "Тракия" деца

С едноминутно мълчание в памет на двете деца, които загинаха в катастрофа вчера, както и на всички загинали на пътя в сряда, започна днешният работен ден за депутатите.

Велислав Величков от ПП настоя, че подобни инциденти не трябва да се случват и напомни, че и от хората в тази зала зависи да помогнат за превенцията и за това близките на пострадалите да получат справедливост, а виновните - наказания.

Според статистиката на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени. При един от пътните инциденти бяха убити две 9-годишни момчета от детската школа на ФК "Славия" и бащата на едно от тях. Треньорът им и приятелката му пък са в болница след като камион преряза мантинелата и навлезе в насрещното, блъскайки автомобила, в който пътували.

Христо Гаджев отново е депутат от ГЕРБ. Той влиза в парламента на мястото на отказалия се от политиката Делян Добрев. Гаджев има дълъг парламентарен опит, беше и шеф на комисията по отбрана.

В събота, по време на среща с младежката структура на партията в Раковски, Добрев съобщи намеренията си да се оттегли от активната политика и да напусне 52-то Народно събрание. Мотивира решението си с това, че трябва да се даде път на младите кадри.

"Възраждане" пък изчетоха декларация, в която настояха България сама да съхранява златните си резерви - над 60% не са в страната, а са в Лондон.