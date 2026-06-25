Достойният българин Даниел Пеев: В Западна Европа ти се усмихват, но тук наистина си помагаме

Актьорът благодари на издателя на медийната платформа "24 часа" Венелина Гочева

"За мое огромно щастие хората, които са ме възпитали, с които живея, не са ми казали, че не мога да помогна на всички, затова много благодаря на моята майка и на приятелката ми", коментира пред Нова тв актьорът Даниел Пеев - Дънди, който дари парите от наградата си в "Капките" за лечението на състудента си - музиканта Боян Христов.

А вчера беше отличен и като достоен българин на тазгодишната церемония на едноименната инициатива на "24 часа". Наградата му връчи президентът Илияна Йотова.

"Благодаря на Венелина Гочева, която се чува с приятелката на Боян", отбеляза актьорът. И допълни: "Българите си помагаме. Аз предпочитам никой да не се усмихва, но да си помагаме, в Западна Европа ти се усмихват, но тук още ги има и добрите съседи".

Според него "въпреки че казват, че сме нещастни, аз вярвам, че не е така".

За това кое най-много го е развълнувало церемонията на "Достойните българи", Пеев заяви: "Развълнува ме това, че присъстващите - високопоставени политици, включително президентът, стояха с голямо уважение до края на церемонията".

И допълни: "Всичко ми направи впечатление - детенцето от Варна, пожарникарите, полицаите".

11-годишната Деси от Варна изработва гривнички и ги продава, за да събере пари за лечението на друго детенце - 5-годишната Димана. Тя бързо събира 3000 лева, а сега продължава да се занимава и с други каузи за деца.

"Когато се връщахме от семейна почивка с родителите ми аз ги чух да говорят за Димана и предложих да помогна. Питахме майката на Димана, тя се съгласи, и още на следващия ден почнах да продавам гривни - от Разпети Петък до деня след Великден, изобщо не очаквах, че ще събера тази сума толкова бързо", коментира Деси.

И допълва: "Хората се интересуваха, купуваха си. Във фейсбук пуснахме къде съм и след като съм продавала пускахме и колко сме събрали".

За 5-годишната Димана отбелязва: "Тя се излекува напълно, в момента нищо ѝ няма и е усмихната".