Витанов за бюджета: Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи

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Петър Витанов обяви, че "наследството" от предната власт не е отговорно управление, а "финансова пирамида, градена върху прехвърляне на сметки към следващи правителства и данъкоплатците"

Мнозинството отказва да последва призивите за намаляване на дълга - ще се отрази на икономиката

С емоционална реч и декларация от името на "Прогресивна България" шефът на парламентарната им група Петър Витанов защити параметрите на държавния бюджет, предлаган от правителството.

В сряда кабинетът най-сетне обяви пановете си за финансовата рамка, в която е заложен дефицит от 5,7%, винетките поскъпват с 30% и др. Бюджетът е сметнат при ръст от 2,9% на икономиката и инфлация от 3,6% в края на годината. Планът е да се съберат 49,5 млрд. евро приходи, а разходите да се сведат до 56,8 млрд.

Това не е бюджет на илюзиите, а на отговорността и оздравяването, настоя от парламентарната трибуна Витанов. Той се възмути от критиките на опозицията.

"През годините правиха помен с чужда пита, днес ни учат на фискална дисциплина. Трудно е да поемем поучения от хора, които създадоха проблема", заяви депутатът.

Витанов цитира и партийния си лидер, настоящ министър-председател Румен Радев, че основното предизвикателство не е само размера на дефицита, а порочният модел на бюджет, модел основан на непрестанно увеличаване на публичните разходи без връзка с реалните възможности на икономиката.

И настоя, че до настоящата ситуация се е стигнало заради досегашните практики и скритите задължения.

"Предходното управление натрупа огромни задължения през 2024 и 2025 г., оставяйки бомби със закъснител в държавните финанси, бе оставена финансово необезпечена политика", атакува той предходната власт. Според него кабинетът "Желязков" не е казал истината на кметовете, бизнеса и гражданите - че зад много от обещаните проекти не седи реално финансиране.

Депутатът увери, че правителството няма да допусне удар върху гражданите с бюджет 2026.

"Ако държавата реже прекалено рязко, ще се усети навсякъде, но ние имаме за цел да оздравим държавните финанси, без да поставят под риск икономическия растеж", добави Витанов.

Нямало да се режат и доходите на работещите, но нямало да допуснат разрушаване на икономиката.

"Ще бъдат ограничени раздути контролни структури и край на порочните практики при индексация на договорите, а средствата за пътища и общини ще се изплащат в стриктен контрол от институциите", закани се шефът на парламентарната група.

Петър Витанов обяви, че "наследството" от предната власт не е отговорно управление, а големи задължения от "финансова пирамида, градена върху прехвърляне на сметки към следващи правителства и данъкоплатците". Фискалната дисциплина, с която се хвалели пък била постигната чрез изземване на авансови приходи и декапитализация на държавни дружества. Изсмукваше се ликвидността, на държавата, за да изглежда добре за една година, без мисъл за последиците, емоционален бе шефът на комисията по външна политика.

"Спираме плащането на сляпо", заяви той. И увери - всеки ангажимент ще бъде разплащан съвместно с проверки, а след това ще има и пълен одит.

Според него макар да е заложен дефицит от 5,7%, той реално ще падне под 5 процента

"Шоковата рестрикция убива растежа", напомни той на привържениците за намаляване на дефицита. Ако държавата реже прекалено рязко, последиците са за бизнеса, работните места и публичните услуги. Оздравяваме държавните финанси решително, но без да поставяме в риск икономическия растеж", увери депутатът от мнозинството.

Витанов се възмути, че миналата година били изтеглени 10 млрд. от тези, които сега ги критикували, което е абсолютен цинизъм. 20-кратно изтеглиха повече м.г., ядоса се той.

Времето на фискалните илюзии и абракадарби приключи, настоя той в края на речта си.