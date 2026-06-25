Асоциация пише до министър, че осъждан за побой може да оглави Автомобилната агенция

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Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт предупреждаваха писмо министъра на транспорта и екипа му, че Александър Стоянов Иванов, който предстои да оглави Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", е бил два пъти осъждан.

Вижте пълния текст на писмото, подписано от Илиян Филипов, председател на Управителният съвет на БАСАТ:

ДО:

Г-Н ГЕОРГИ ПЕЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

КОПИЕ ДО:

Г-Н ИВАН МАРКОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

КОПИЕ ДО:

Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ОТНОСНО: Назначаване на длъжност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" на Александър Стоянов Иванов

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕЕВ,

Моля да предприемете всички необходими действия по компетентност, за да не допуснете назначаването на лицето Александър Стоянов Иванов на длъжност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

Въпросната личност, е осъждана многократно за престъпления от общ характер и това е лесно проверимо чрез справка за съдимост.

Смятам, че е недопустимо лице, което е осъждано два пъти за причиняване на телесни повреди, да бъде допуснато да осъществява публична дейност, която изисква ежедневна, възпитана и сдържана комуникация с хора. Моля да оцените реално на какво психическо напрежение са подложени всички частни служители в транспортни фирми, които биха били обект на проверка от лице, което действа като представител на държавната власт с избухлив характер и история за множество нанесени телесни повреди, словесни заплахи и клевети.

В много от случаите, частни служители твърдят, че са подписали протоколи и документи, с чието съдържание те са несъгласни, под влиянието на заплахи и принуда.

Тези твърдения от частни служители внасят оправдани съмнения относно спазването на чл. 20 ал.2 от Закона за държавния служител, според които :

(2) Държавният служител е длъжен да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите, които обслужва.

Това са правни норми, които са изключително трудни за доказване в практиката, но броят на подадените сигнали е достатъчно красноречив за преценка на основателността им. Неговата справка за съдимост според мен е достатъчно доказателство за липсата на възпитание и уважение към останалите личности. Напротив, тя удостоверява факта, че проявата на грубост и невъзпитание към околните за него е нещо обичайно.

Срещу лицето многократно са подавани сигнали за корупционни практики. В Окръжна прокуратура Пазарджик има образувана преписка по обвинение в чл. 302 ал. 2 от НК. Той е сочен за извършител на това нарушение от трима различни жалбоподатели, което означава, че чрез своята дейност е нарушил обществени интереси на широк кръг от дружества и физически лица, както и техните права и законни интереси.

Неговото назначаване на длъжност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" носи изключително висок риск за ответна реакция от граждани и дружества, които ще продължат в тази насока.

Обичайното поведение на това лице е повод за множество съдебни жалби срещу издадени от него в качеството му на представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" актове за установяване на административно нарушение, които според статистиката до момента, впоследствие ще бъдат обжалвани и спечелени в съда от жалбоподателите. В практиката вече съществуват редица съдебни решения, които отменят издадени от посоченото лице актове – само за справка :

Решение от 10.01.2018г., постановено по НАХД № 1842/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, решение от 10.01.2018г., постановено по НАХД № 1844/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик, Решение от 14.12.2017г., постановено по НАХД № 1843/2017г. по описа на Районен съд Пазарджик.

Тази практика води до значителни финансови загуби както за администрацията, така и за цялото общество, което заплаща данъци.

Според официални данни в публичното пространство лицето многократно е съкращавано и назначавано на длъжност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

Александър Стоянов Иванов е председател на Фирмената синдикална организация на Конфедерация на труда "Подкрепа" в агенцията. Той многократно организира и подбужда към протести служители на агенцията, дори през периоди, в които не е в трудово правоотношение с агенцията.

Лицето е организатор на стачни комитети, чрез които преследва лични цели и облаги.

Според медийни публикации лицето е неграмотно и негодно да изпълнява административни функции. В официални документи, подписани от него фигурират множество недопустими правописни грешки за служител, който представлява администрацията.

Предвид негативната обществена оценка върху дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и съмненията за корупция в организацията, придобили широка публичност със случая с камионите на

„Роби Уилямс", смятам, че е крайно нецелесъобразно и неоправдано да се назначават на длъжност лица, които са с компрометирана биография.

Моля, да вземете под внимание всички изтъкнати от мен доводи и да не допуснете назначаване на лицето Александър Стоянов Иванов като служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

С уважение,

Илиян Филипов

Председател на УС на БАСАТ