ДБ искат нов бюджет и дефицит до 3%

"Реформи в гробищата отвътре не може да се очакват. В момента в ролята на гробище е финансовото министерство", каза Владислав Панев

Настояваме финансовият министър да изтегли и да го преработи, до 3% да е дефицитът, без допълнителни разходи.

За това настоя в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев днес след като кабинетът представи финансова рамка с очакван дефицит от 5.7%. В пленарната зала днес обаче шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обаче даде да се разбере, че не възнамеряват да се вслушат в опозицията.

Според Мирчев това, което се предлага в момента, не е много по-различно от това, което преди предлагаха ГЕРБ и ДПС, срещу което излязоха стотици хиляди хора. Липсвали реформи и бюджетът е проинфлационен.

"Да се преразгледа (бюджетът - б.р.) , вместо да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг, близки до тези, които планираха да изтеглят ГЕРБ и ДПС. Не виждаме по никакъв начин да са затворени и кранчетата, от които изтичат основните пари към мрежите от фирми, които бяха на ГЕРБ и ДПС, т.е. имаме от стария бюджет", продължи депутатът.

"Има една поговорка, че реформи в гробищата отвътре не може да се очакват. В момента в ролята на гробище е финансовото министерство", каза Владислав Панев. Финансовият министър пък бил политическо лице, затова бюджетът трябва да бъде преработен от професионалисти. Този бюджет е с изключително висок дефицит, което ражда допълнителни проблеми и по отношение на инфлацията, и по отношение на унищожаване на спестяванията на хората, настоя Панев.

Мирчев заяви, че единствената добра новина от бюджета е свързана с осигуровките на държавните служителите, от ДБ не са доволни, защото това не е станало по начина, по който те са предложили.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи сектора на здравеопазването като един от основните източници на изтичане на публични средства и разкритикува липсата на реформи в бюджета на НЗОК. Според него законопроектът за провеждане на обществени търгове от частните болници не се придвижва, а кандидатът за ръководството на НЗОК не дава индикации за промени в системата. И напомни, че ДБ имат законопроект за премахване на втория подуправител на здравната каса.

Мартин Димитров предупреди, че настоящият бюджет нарушава едно от основните фискални правила за ограничаване на преразпределението на средства през държавата и създава риск за публичните финанси.