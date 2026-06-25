Решено: само депутати ще номинират за парламентарната квота във ВСС, ще си носят отговорността

С дебат за обществена квота в парламентарната и със съгласие, че това не е съдебна реформа, а само избор на нов състав на ВСС, започна обсъждането на промените в Закона за съдебната власт на второ четене в Народното събрание.

Проектите бяха три - на "Прогресивна България", на "Продължаваме промяната" и на "Демократична България", които бяха приети на първо четене преди месец. След това депутатите дадоха 21 дни срок за предложения.

Общото между трите проекта е, че се забранява на настоящия ВСС с изтекъл мандат, да кадрува. Изключение ще се направи само за младшите магистрати.

Различията между трите са, че ПП и ДБ предлагат обществени организации, адвокатурата и юридически факултети да номинират кандидати. Идеята им обаче не среща подкрепата на "Прогресивна България", която смята, че те са на ръба на конституцията, а отговорността трябва да се носи от депутатите.

След 3-часов дебат депутатите отхвърлиха предложението за обществената квота в парламента. То беше подкрепено от вносителите ПП, ДБ и от "Възраждане". От ГЕРБ гласуваха различно - имаше глас "за", "въздържали се" и "против". Против бяха от ПБ и ДПС.

После депутатите гласуваха и текста тримата големи да не се кандидатират за ВСС след мандата, както и изълняващите функции, две години след като са били 6 месеца на тези постове, да нямат това право.

Надежда Йорданова от ДБ обяви, че започва този дебат по съдебния закон с тревожност. Преди четири седмици всичко започнало с ентусиазъм, но това което се виждало като резултат от работата в комисията след второто гласуване там, било обезпокоително. Единственото, което получавали като резултат е, че може би ще има по-добра процедура при избор на ВСС, но това щяло да се види, когато се напишат правилата. Според нея законодателният процес не бил добър, пренаписвали се разпоредби един, два, три пъти в комисията, а и в пленарната зала. Думите й бяха по повод на това, че и в пленарна зала се предложиха редакционни поправки.

Тя се спря на това, че мнозинството не подкрепи предложението на ДБ и ПП институции да номинират членове на ВСС, както и декларирането на принадлежност към тайни общества.

Шефката на правната комисия проф. Янка Тянкова я репликира, че обвинението относно тяхната некомпетентност, не кореспондирало със сериозния и професионален дебат в правната комисия и срокът, даден от 21 дни за предложения. Йорданова отговори, че говорила за неподготвеност, защото отскоро са депутати, а не за некомпетентност.

Даниела Костова от ПБ също репликира Йорданова, че всеки един народен представител представлява обществото. Съпартийката й Даниела Кършева пък обяви, че политически партии осмисляли съществуването си чрез съдебната реформа. И добави, че предложенията на ДБ за ВСС били популистки, а тезите им били внушения.

"Най-важната гаранция за независимостта на тези органи е в техните ръце", каза Кършева.

Стою Стоев от ПП припомни, че и трите законопроекта целяли подобряване на процедурата за избор на ВСС, но тези на ПП и ДБ били отхвърлени, а дори ПБ се отказала от някои свои идеи.

"За кога се отлагат тези ключови реформи. Заяви се от министъра, че започвало работа по работни групи и някои от предложенията щели да влязат до края на годината", каза Стоев. "Този закон не е реформа, той урежда избора на ВСС", добави депутатът. Според него се вдигали много очакванията от правилата за избор на ВСС от парламентарната квота. "Ако още от началото сте искали само да се променят правилата, защо забавихме процедурата с един месец", попита той.

Димитър Петров от ПБ припомни, че не са подкрепили предложението на ПП и ДБ за обществената квота, защото крие риск от противоконституционност, освен това имало риск от неравнопоставеност на организациите. Той увери, че ПБ щели да се поучат от грешките на ПП и ДБ и да не ги повтарят.

Атанас Славов от ДБ отново се върна към обществената квота и обясни, че целта била да се разбере кой предлага на депутатите кого да номинира. И добави, че освен надежда им оставало и да се молят, но нямали увереност, а той ставал все по-голям скептик. Даниела Кършева от ПБ го попита не е ли най-голямото представителство в парламента, 240 души изпратени да носят отговорност за изборите, които правят.

Велислав Величков от ПП също се спря на обществената квота и без да се молел се надявал, че от ПБ осъзнавали важността на законопроекта, но се разочаровал, когато започнали масово да оттеглят своите предложения между двете гласувания.

Николета Тодорова от ПБ го реплекира, че не е видял дебатите в правната комисия, защото през цялото време бил зает да пуска видеа в социалните медии и го призова да не работи за лайкове. Снимачната площадка не ми пречи, ще ви покажа колко пъти съм се изказвал, отговори Величков.

Тома Биков от ГЕРБ му опонира, че можел като народен представител да номинира всеки и така щял да си носи оттоворността, а не някакво общо събрание, където отговроността се размивала.

Янка Тянкова обяви, че е непрофесионално да се твърди, че нямали собствено мнение.

Дебатът ще продължи след 30-минутна почивка.