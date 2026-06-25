Демерджиев: Недопустимо е камион да мине през мантинелите, да се събудят стопаните на пътя

Закрива се звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи

При катастрофата на магистрала „Тракия" има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира фаталния инцидент, при който две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха на място, след като камион спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза колата, в която са пътували. Треньорът на децата и приятелката му са в болница.

"Приемаме комплексни мерки в много посоки. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото. Ако това не се случи, ще сезираме прокуратурата за престъпно бездействие", посочи той.

„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап", допълни той.

Набелязали сме конкретни мерки към всеки един рисков участък. Нашите дирекции имат задача на всеки такъв да предложат действия. Стопаните на пътя да прегледат незабавно пътната настилка, съоръженията на пътя, знаковото стопанство и сервитутите. В това число сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си. Нашият контрол няма да се изразява във фишове, издадени от храстите, а от патрули с включени светлини подпомагат движението, посочи той.

"Явлението пътен травматизъм трябва да се бори с много координирани усилия от страна на всички компетентни институции. Призовавам прокуратурата и съдът да се включат активно в тези действия", посочи той.

Според Демерджиев в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти.

„Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи", заяви министърът.

Обеща скоро да предостави данни за производствата, свързани с пътни ремонти и изграждането на пътища, където според него има смущаващи забавяния от конкретни съдии. Прокуратурата е сезирана за споменатите нарушения.

„Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие", коментира Демерджиев.

Още следващата седмица се закрива се звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, обяви вътрешният министър.

"Намират се ръководни служители, основно на комисарски длъжности, които взимат едни от най-високите възнаграждения в министерството. Част от служителите ще се пренасочат. Има хора, които са символи на най-грозните практики в системата на МВР, хора, които са опетнили честта и достойнството на министерството и те няма как да останат. Няма ръководни служители на министерството да са забъркани в практики по нарушаване на закона", категоричен бе Демерджиев.

"Ще търсим попълване на липсващия щат при полицаите на терен. Има пенсионери, които трябва да напуснат системата бързо, но има и такива, които с опита и знанията си нямат алтернатива на постовете си, не очаквайте да ги освободим", заяви той.

Във Варна са изпратени допълнителни сили и прокурори от ВКП и ВКС, обясни Демерджиев.

„Очаквам днес да дойдат много новини от Варна, активно работим, установени са множество обстоятелства. Само директорът на ДАНС и тези, които го назначават, могат да правят политически чадъри и протекции. Става дума за Пеевски и Борисов. Невзоров спомена механизма, по който е давал показания, скоро той ще стане обществено достояние", съобщи министърът.