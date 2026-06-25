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Бутат незаконни постройки в пловдивския квартал "Столипиново"

24 часа Пловдив онлайн

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Ст. комисар Васил Костадинов се срещна с кмета на район "Източен" Емил Русинов

Затяга се контролът и за незаконните сметища и нерегламентираното присъединяване към ВиК мрежи

Трябват спешни мерки за премахването на всички незаконни съоръжения и постройки на територията на квартал "Столипиново" в Пловдив, които са обитавани от лица, разпространяващи наркотични вещества.

Това заяви ст. комисар Васил Костадинов на среща с кмета на район "Източен" Емил Русинов. 

С този нов подход от полицията в Пловдив се цели по-голяма ефективност в борбата с наркоразпространението и да се избегнат затрудненията при бързи полицейски действия при навлизане в такива имоти. Директорът се ангажира още в днешния ден в деловодството на кметството да бъде внесено писмо с данни и фотоалбум на определени незаконно построени обекти в квартал "Столипиново", за да може в най-кратък срок да стартират съответните действия от компетентността на районната администрация. Отстраняването и недопускането в бъдеще на незаконни строежи би повлияло добре на резултатите от полицейските действия, а наред с постигането на възпиращ ефект спрямо нарушителите, ще има и положителен отзвук за останалите жители, които съвестно се съобразяват с правовите норми.

Отчитайки спецификата на оперативната обстановка на територията на район "Източен", кметът и директорът обсъдиха и мерки, свързани с недопускане появата на незаконни сметища, паленето на отпадъци, нерегламентираното присъединяване към електропреносната и ВиК мрежи. Като важна бе дискутирана и темата за обезпечаване на сигурността и спокойствието на живеещите около двата специализирани центрове, които се помещават в една и съща сграда в квартал „Столипиново" - за метадонова програма и за подкрепа на хора, живеещи на улицата или със зависимости.

Ст. комисар Васил Костадинов се срещна с кмета на район "Източен" Емил Русинов

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