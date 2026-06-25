ГЕРБ за бюджета: Тъжен, политическо лицемерие. Ще се извини ли Румен Радев?

В разходната част на финансовата рамка философията е "да се пипа много малко там, където е трудно, и ще се пести, където е лесно", смята Красимир Вълчев

Опозиционните критики срещу финансовата данни, които в сряда бяха представени от вицепремиера Гълъб Донев за предстоящия бюджет 2026 продължиха с пълна сила и от ГЕРБ. Втората по големина сила в НС даде брифинг в НС и дори попита за извинение от премиера Румен Радев.

Бившата финансова министърка от кабинета "Желязков" Теменужка Петкова първа атакува като напомни, че през 2025 г., в качеството си на президент, Радев нарече съгласувания с бизнеса и синдикатите проект на бюджет "бюджет на отложената измама". След като видяла параметрите на неговия обаче, реши, че това е "бюджет на политическото лицемерие и безотговорното отношение към доверието на българските граждани".

Екс министърката подчерта, че сегашните заложени приходи са почти същите като тези в проекта за 2026 г. на кабинета "Желязков". Разходите обаче са с 2,749 млрд. евро повече.

"И дефицитът е доста по-различен. Проектът ни бе с дефицит до 3% от БВП - 3,649 млрд. евро, а на Радев - 5,7% или 7,191 млрд. евро. Дългът също е доста по-различен", настоя депутатката. И напомни, че "Прогресивна България" само преди дни убеждаваха, че лимитът ще е 3,8 млрд. евро. Това не е така. Лимитът за дълга е 10,1 млрд. евро. Има сериозна разлика между това, което говореха и това сега", заяви тя.

Петкова напомни, че Радев е обяснявал как с бюджета на кабинета "Желязков" се ограничават българските граждани и се убива българският бизнес. "Сега виждаме увеличение на осигурителната тежест, таксите за винетки. Изобщо цялата мантра от последната година, че предлагаме бюджет на кражбите, се разбива", категорична бе тя.

Направи и друг паралел - предлаганите от предходната власт капиталови разходи бяха 7 млрд. евро, в на настоящата виждаме 9 млрд. евро.

"Те убеждаваха, че с увеличението на капиталовите разходи някой се опитва да краде. Миналата година Радев на форум на българския бизнес се извини за бюджет 2026 без да има касателство към него. Ще се извини ли сега Радев за предлагания от него бюджет?", попита бившата министърка.

Колегата й Красимир Вълчев отбеляза, че в разходната част на финансовата рамка философията е "да се пипа много малко там, където е трудно, и ще се пести, където е лесно". "Най-голямо намаление има на разходите за образование, капиталовите разходи имат някакво увеличение, но през следващите години ще намалеят, защото няма да има фискално пространство. Ще се пести от разходите за развитие. Философията на този и следващият бюджет е, че се консумира създаденият през предходните години потенциал за растеж, а няма да има ново", алармира депутатът от ГЕРБ.

Владислав Горанов нарече бюджета тъжен и лишен от управленска амбиция, възмути се от 50-процентното увеличение на дълга.

На въпрос дали ГЕРБ биха подкрепили "Демократична България", които вече плашат с протести срещу бюджета, Горанов каза:

"Колегите от ДБ са свикнали да плашат с протести, това е легитимен способ. Но по-легитимен са избори и парламентарно представителство. Техните поддръжници са на море и трудно ще направят такъв протест. Но недоволството на хората неминуемо ще изкристализира."

В предложените от кабинета данни бившият министър видя отказ от управление. ГЕРБ справедливо приемали критика за фискалните мерки в предходни периоди, но тяхното оправдание е, че управлявали с леви, десни и умерени популисти. Сега обаче има абосолютна воля и мнозинство за всякакви разумни решения. И, да, прогес в числата има, но в погрешна посока, добави Горанов.

Той настоя, че в представената от кабинета разходна част на бюджета има неща, които могат да бъдат спестени. Ако трябва можело да се орежат и някои права. И напомни как през 2013 г. не се вдигаха пенсии "в името на по-висша цел". "Пицата на Дянков бе постна, но държавата бе в добро финансново здраве", настоя депутатът.