Общината купува частен имот, за да не изникне блок до Боянската църква

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Столичната община ще изкупи частен имот, който попада в резервата на Боянската църква. Причината е, че имота е отреден за жилищно строителство и ако то се реализира защитеният статут на Боянската църква ще бъде отнет.

Покупката се предвижда в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, която Столичният общински съвет ще гласува на днешната си сесия.

Преди нея на брифинг председателят на екокомисията към СОС Красимир Гълъбов обясни, че статутът на Боянската църква е застрашен.

"Похвално е намерението на кмета на София общината да изкупи частния имот и да го отреди за парк, но там има още 2 частни имота. Затова апелираме общината да изкупи и тях", настоя Гълъбов.

За един от имотите обаче се води дело в европейски съд, но според Гълъбов за другия имот няма пречка да бъде изкупен.

Боянската църква е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.