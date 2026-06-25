Шофьорът на камиона от катастрофата на "Тракия" с 20 предишни глоби, не е превишил скоростта

Едно от децата в колата е било без колан, казаха от ОДМВР - Ямбол

Ще проверяват дали мантинелите отговарят на стандартите за безопасност

Няма потвърждение, че камионът от тежката катастрофа на магистрала "Тракия" в сряда, е спукал гума. Няма и данни, че шофьорът е заспал.

Това разясни прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол на брифинг пред медиите. Той уточни, че експертизата още не е готова и няма как да се посочи ясна причина за катастрофата.

Тежкият инцидент стана в 12:48 ч. в сряда. Камионът, пътувал в посока София, навлиза в насрещното и помита кола, която се движи към Бургас. На място загиват двете деца, за които вече стана ясно, че са от детската школа на "Славия", както и бащата на едното от тях. В болница са треньора Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние.

От прокуратурата уточниха, че на място е извършен оглед веднага и е назначена тройна автотехническа експертиза. Камионът и колата от катастрофата са иззети и са на паркинг, за да бъдат на разположение на разследващите.

Камионът е собственост на шофьора, който има и фирма. Не е бил натоварен.

Шофьорът на камиона е на 53 години, от област Ямбол е. Задържан за 24 часа, като предстои да се иска задържане за 72 часа и да се иска от съда постоянното му задържане. Днес ще му бъде внесено и обвинение, уточни прокурор Илиев.

От прокуратурата уточниха, че по първоначална информация камионът не се е движил с превишена скорост. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Има и спирачен път.

Експертизата също така ще проверява дали мантинелите отговарят на стандартите, кога и как са поставени. Факт е, че мантинелата е нарушена и от двете страни, уточни прокурорът.

Директорът на ОДМВР - Ямбол старши комисар Добрин Димитров заяви, че още вчера са се свързали с Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", които са изпратили екип.

"Всички обстоятелства по отношение безопасност на пътя бяха изследвани от тях", уточни той.

Шофьорът на камиона е имал предишни нарушения на пътя - общо 20. Четири от тях са актове за установено административно нарушение. 16 са глоби с фиш. Всичките му глоби са платени. От полицията не могат да кажат дали нарушенията на шофьора са извършени с камиона или с друг автомобил.

Два акта са за катастрофи, които са от 2006 и 2010 г.. Има глоба от 2024 г. за използване на телефон по време на шофиране и глоба за техническа неизправност през същата година. Преди две години същият шофьор е имал друга катастрофа на "Тракия", но без пострадали.

Камионът се е движил в активната лента на магистралата преди инцидента. От полицията уточниха, че ще се провери и техническото състояние на камиона.

Шофьорът на смазания автомобил е бил с колан. Едно от децата, които са пътували отзад, е било с колан, но другото е било без, каза директорът на ОДМВР - Ямбол, уточнявайки, че при такъв удар и коланите не помагат.