Арестуваха мъж, преследвал деца с колата си и стрелял с въздушна пушка

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42-годишен мъж от село Велино е арестуван за хулиганска проява. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко след 21:00 ч. в сряда непълнолетни младежи са подали сигнал на телефон 112, че местен жител им създавал проблеми. Те казали , че малко преди това празнували рожден ден и като си тръгвали, мъжът започнал да ги обижда, преследвал ги с автомобил. Твърдят и че стрелял с въздушна пушка.

Мъжът е установен от служители на реда, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха през март 33-годишен мъж от Шумен, прострелял три пъти съседа си с пневматично оръжие.