Непълнолетен с условна присъда, пребил мъж, за да го ограби

Непълнолетен получи условна присъда за грабеж. Окръжен съд-Благоевград призна за виновен подсъдим по дело за квалифициран случай на грабеж. 18-годишният подсъдим е признат за виновен, че на 14 декември 2022 г., около 20:00 часа в град Петрич, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното, и да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, направил опит да отнеме пари от Н.С.С. и Н. Г. К., като употребил за това сила. Причинил тежка телесна повреда на Н. С. С., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини. Съдът наложи наказание от 1 година и 8 месеца „лишаване от свобода", изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият е осъден да заплати на пострадалия Н. С. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 евро, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София.