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59-годишна жена се представяла за адвокат и събирала пари от клиенти

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

59-годишна жена се представяла за адвокат и събирала пари от клиенти. В сряда служители на ОДМВР – Кюстендил са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор. С разрешението на РС Кюстендил са обискирали жилище и офис в града, обитавани от 59-годишна жена. Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. Иззети са множество документи.

В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че 59-годишната е неправоспособна. Тя няма юридическо образование, а клиенти са измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Работата продължава под надзора на РП – Кюстендил.

Полиция СНИМКА: Архив

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