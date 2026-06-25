59-годишна жена се представяла за адвокат и събирала пари от клиенти. В сряда служители на ОДМВР – Кюстендил са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор. С разрешението на РС Кюстендил са обискирали жилище и офис в града, обитавани от 59-годишна жена. Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. Иззети са множество документи.

В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че 59-годишната е неправоспособна. Тя няма юридическо образование, а клиенти са измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Работата продължава под надзора на РП – Кюстендил.