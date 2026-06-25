"Възраждане": Българите ще плащат 30% повече за винетки от румънците

Да се върне вноската от пенсионните фондове обратно в Националния осигурителен институт (НОИ). Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ.

Това е едно от предложенията на "Възраждане" за подобряване на параметрите в бюджета за 2026 г. В парламентарните кулоари депутатът Димо Дренчев коментира показателите, които в сряда бяха представени то вицепремиера Гълъб Донев.

"Има много откъде да се отреже, като например да се въведе временен данък върху свръхпечалбата на банките. Банките са единствените печеливши от влизането на страната в еврозоната засега", настоя депутатът.

"Възраждане" мислят, че големият скок в цените на винетките, които властта предлага, ще събере твърде малка сума. "Ако направим сравнение със съседна Румъния, винетките в България ще са много по-скъпи. Сега са горе-долу на една цена, тоест българите ще плащат с около 30 % повече от румънците за пътищата, а приходите, които ще се съберат, са толкова, колкото ще платим на „Боташ" примерно за два-три месеца", анализира Дренчев.

Формацията подкрепя закриването на Комисията за досиетата, защото "Възраждане" вече го предлагаха през няколко бюджета. "Държавна агенция „Архиви" може да свърши тази работа. Миналата година техният бюджет беше 5 - 6 милиона лева. Ще бъде много хубаво, ако тези средства бъдат спестени. Предлагаме намаляване на броя на министерствата, поне три от министерствата са напълно излишни, но може да се отиде и много по-далеч", каза той.

Нямаме време за експерименти, ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си сто дни, то няма да ги направи никога, настоя Дренчев.