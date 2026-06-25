Пеевски: Паметта за агентите и доносниците на ДС не трябва да бъде заличена

Намерението на управляващите тихомълком да закрият Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия представлява скандален опит за изтриване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и участниците в тях. Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"За репресиите и главните им извършители, за мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване - т.нар. "възродителен процес", за концлагерите за репресии на противници на комунизма.

Единственият начин да бъде предотвратена опасността да се повторят тези мракобесни времена и методите им в днешно време е живата памет за тях.

Затова ние от ДПС категорично се противопоставяме на това намерение на управляващите и призоваваме за широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата. Защото ако ДПС категорично и безвъзвратно се изчисти от всички агенти на ДС, то в други партии все още намират реализация на публични позиции хора, обременени с тежко ДС минало.

Днес България има нужда не от нови разделителни линии, а от окончателно затваряне на тази страница чрез пълна прозрачност. Истината не трябва да плаши никого. Тя е необходимото условие, за да гледаме напред като демократична европейска държава, а прикриването на миналото подкопава доверието в институциите и оставя съмнения, които тежат върху обществения живот десетилетия наред", посочва още той.