Злосторник уби крава край крумовградско село, издирват го

Злосторник уби чужда крава в землището на крумовградското село Бараци. Трупът на животното бил намерено от собственика му към 21,30 часа на 23 юни. Мъжът тръгнал да търси кравата след като вечерта тя не се прибрала от близката ливада. В района на Крумовград е обичайна практика животните да бъдат оставяни да пасат свободно през деня и сами да се прибират вечер. Собственикът на мъртвото животно извикал ветеринарен лекар. Той огледал трупа и установил, че има прободна рана, която е причина за настъпилата смърт. За случая било съобщено в районното управление на полицията. Криминалисти извършили оглед на място. Извършителят на злодеянието се издирва. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт на гръбначно животно по особено жесток начин.