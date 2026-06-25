Минималните осигуровки се вдигат за първи път от 10 г.

Минималните и максималните осигурителни доходи ще се вдигнат за първи път от 10 г. Така допълнителните приходи ще са над 140 млн. евро. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова преди Надзора на НОИ, които ще гледа проектобюджета на ДОО.

От 1 август максималният осигурителен доход ще е 2300 евро. От него до края на годината допълнителните приходи ще са 90,8 млн. евро. Ще има и повишаване на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии над минималната заплата. Тук ефектът е 50,9 млн. евро.

Това е част от усилията в борбата със сивата икономика. Има много по-големи постигнати средни заплати по икономически дейности. Стъпката не е голяма, не е фрапантна, но е необходима и справедлива. Един ръководител не може да се осигурява на 620,20 евро и по този начин искаме да намалим практиката част от възнаграждението да се дава в плик, каза още министърката.

От същата дата държавните служители ще плащат 20% от осигурителните си вноски, както и тези в съдебната власт. От следващата година ще е с още 20% и по този начин ще допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност, каза Ефремова.

От 1 юли пенсиите ще се вдигнат със 7,8% и средната пенсия ще достигне 543 евро, или с 45 евро повече.