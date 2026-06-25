Мъж заплаши с брадва съседите си в Лом, после стреля по тях с въздушен пистолет

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Мъж от Лом е задържан, след като стрелял с въздушен пистолет по съседите си в град Лом, съобщиха от порицията.

Инцидентът е станал вчера около 17.45 часа на улица „Тунджа" в крайдунавския град. На спешния телефон 112 бил подаден сигнал за мъж, който стреля по свои съседи.

На мястото незабавно пристигнали полицейски екипи от районното управление в Лом. Униформените установили участниците в конфликта – жена на 46 години, двама мъже на 45 и 19 години и техен 49-годишен съсед.

При извършената проверка станало ясно, че между съседите възникнал битов скандал. По данни на разследващите 49-годишният мъж първоначално извадил брадва и отправил заплахи към останалите. Впоследствие другите участници започнали да хвърлят камъни по него, а той произвел няколко изстрела с въздушен пистолет в тяхна посока.

Оръжието е било заредено с гумени топчета и е иззето от служителите на реда с протокол за доброволно предаване.

Извършителят е отведен в сградата на районното управление и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.