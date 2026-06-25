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Обвиниха мъж, нападнал жена в София след лека катастрофа, причинена от него

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Задържаха и обвиниха 33-годишен мъж, който нападнал жена след катастрофа в София и след това ударил друг мъж, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 

На 23 юни обвиненият К. А. маневрирал назад с мерцедеса си и ударил друга кола, шофирана от жена. След това блъснал с ръце жената от другия автомобил и започнал да я обижда. Случката се разиграла на улица "Лидице". Малко след това 33-годишният мъж ударил с юмрук в носа мъж.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по членове от НК, по които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

К.А. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

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