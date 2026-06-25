Бит полицай в Пловдив отнесе €200 глоба, не дойде да го разпитат

Следващия път трябва да представи доказателства за причините да пропусне делото

С глоба от 200 евро се сдоби пловдивски полицай, който не се яви в Районния съд, за да бъде повторно разпитан по делото за причинена му лека телесна повреда. Отсъствието на Иван Коюшки се превърна в единствена причина за отлагане на заседанието и затова той беше санкциониран, като съдия Десислава Порязова заяви, че следващия път трябва да представи доказателства за причините да го няма. Ако те са уважителни, глобата може да бъде отменена.

В предходното заседание съдия Порязова прецени, че трябва отново да разпита Коюшки, тъй като по делото беше представен клип от ситуацията, но трудно се разбира кой какво казва. Подсъдимият Антон Петров също не можа да уточни кой от присъстващите полицаи говори в различните моменти и съдията настоя пострадалият да дойде отново, за да внесе яснота. Днес тя определи за следващото заседание - на 3 септември, да бъдат призовани и двама негови колеги.

Деянието, за което Антон Петров е даден на съд, се разиграло на 2 февруари м.г. Екип на полицията бил изпратен на сигнал за пребит и обран мъж в дома му на ул. "Благовец" в кв. "Кючук Париж". "Пострадалият" Стоян Петров ги посрещнал с кървяща рана на главата и твърдял, че му липсват 200 лв. Не можел да разкаже обаче как се е стигнало до там, тъй като по-рано пил алкохол със сина си и още един мъж и спомените му се губят.

Стоян живее на приземния етаж на кооперацията, а синът му Антон - на последния. Затова двама униформени се качили, за да го потърсят и да разберат дали той не знае нещо. Иван Коюшки останал долу, но чул крясъци и хукнал по стълбите. Заварил 50-годишния мъж да се кара с колегите му, псували отказвал да слезе. В крайна сметка успели да го свалят, а щом видял баща си се развикал и на него и забранявал да се качва в линейка.

По думите на Коюшки Антон започнал да дърпа Стоян, той залитнал и за да не се удари в печката, се наложило полицаят да го хване. Тогава по-младият мъж го ударил в лицето. Униформените го задържали, като използвали тейзър и баща му бил откаран в болница.

Оказало се обаче, че целият цирк всъщност не е бил нужен, тъй като грабеж и побой не е имало. Стоян Петров намерил парите си в другия джоб на панталона, а раната на главата му била от падане.