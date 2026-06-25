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Върнаха старото име на парк "Заимов"

Даринка Илиева

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Столичният парк "Заимов" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Веселин Калановски от ПП-ДБ в СОС: Още утре внасям отново доклад за преименуването му на парк "Оборище"

Столичният общински съвет не успя да събере необходимите 31 гласа, за да преодолее връщането на доклада за преименуване на парк "Заимов" на "Оборище" от областния управител на София - град. Така на практика остава старото име на парка - "Заимов".

"Името на парка беше сменено незаконосъобразно. Паркът носи името "Заимов" от 1961 г.  Запазването на старото име е една добра новина", коментира председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков.

Още утре докладът за преименуване на парка на "Оборище" ще бъде внесен отново, закани се общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС Веселин Калановски.

Според него становището на областния управител за връщане на решението е немотивирано юридически.

"Владимир Заимов е един национален герой, избрал пътя на предателството към България. Опитът да го изкарат антифашист е нелеп. Съжалявам, че някои политически сили се противопоставят на заличаването на имената на предатели, които носят знакови обекти в София", коментира Калановски.

Столичният парк "Заимов" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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