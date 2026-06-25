Мъж заплаши с нож служителка в магазин и открадна оборота

За въоръжен грабеж в Троян е арестуван 23-годишен мъж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Около 15:10 часа в сряда в Районното управление на МВР в Троян е подаден сигнал, че мъж е влязъл в магазин на ул. „Г. С. Раковски“ и след като е заплашил служителката с нож, взел е оборота на обекта, след което е избягал.

Последвало е незабавно издирване и мъжът е бил задържан около местната пожарна. Той е местен жител, без предишни криминални прояви. У него полицаите открили и отнетите пари - 715 евро. Задържан е за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство в районното управление на полицията в Троян, съобщава БТА.

Кражбите в Троянско през изминалата година са 69 при 64 през 2024 г., а разкриваемостта им е 65 процента. Данните бяха представени през април от началника на Районното управление в Троян главен инспектор Ивайло Славков. Не са регистрирани джебчийски кражби. Намаляват взломните и домовите кражби, докато кражбите от магазини се увеличават, допълни тогава Славков.