Бдение пред стадиона на "Славия" в памет на децата, загинали при катастрофата на "Тракия"

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От ФК "Славия" организират бдение пред стадион „Александър Шаламанов" в памет на загиналите при катастрофа на магистрала "Тракия" 9-годишни момчета от детската школа на отбора. То ще се проведе днес от 19 часа.

"Да оставим цвете, шалче, топка или просто да запалим заедно свещички в памет на белите душички", призовават от отбора.

Ето какво гласи цялото им съобщение:

Слависти,

днес всички скърбим за нашите Бели деца ..

Подложени сме на поредното изпитание, с което трябва да се справим заедно.

Нека всички сърца, съпричастни към тази трагедия дойдат довечера в 19:00ч. пред стадион „Александър Шаламанов".

Да оставим цвете, шалче, топка или просто да запалим заедно свещички в памет на белите душички ...

Без значение цвета или отбора, защото всички сме хора..

Днес България скърби за своите деца ...

Тежкият инцидент стана в 12:48 ч. в сряда. Камион, пътувал към София, навлиза в насрещното на АМ "Тракия" и помита кола, която се движи към Бургас. На място загиват две деца от детската школа на "Славия", както и бащата на едното от тях.

В болница са треньора Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние.

"Няма потвърждение, че камионът от тежката катастрофа на магистрала "Тракия" в сряда, е спукал гума. Няма и данни, че шофьорът е заспал", обяви днес прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол на брифинг пред медиите. Той уточни, че експертизата още не е готова и няма как да се посочи ясна причина за катастрофата.