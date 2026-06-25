Министърът Найденов поиска проверки по случай с висок обществен интерес, свързан с реабилитация на лице, осъждано за престъпления срещу деца

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Министърът на правосъдието Николай Найденов сезира Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод медийни публикации за случай, придобил обществен отзвук и поставящ въпроси, свързани със защитата на децата и общественото доверие в правосъдието.

Повод за действията на министъра е информация, изнесена в разследване на вестник „24 часа“ за допусната съдебна реабилитация на лице, многократно осъждано за престъпления против половата неприкосновеност на малолетни, което впоследствие е било назначено на длъжност, свързана с охрана на деца в училище, а по-късно е задържано във връзка с ново разследване за престъпления срещу деца.

В писмата си министър Найденов подчертава, че случаят е предизвикал сериозен обществен отзвук и поставя въпроси относно приложението на института на съдебната реабилитация при лица, осъждани за тежки престъпления срещу деца.

„Когато се касае за педофилия и тежък профил на системен рецидивист, преценката за добро поведение не може да се основава единствено на формални писмени характеристики, липса на неприключени наказателни производства или изтичане на изпитателен срок. Тя следва да бъде подложена на изключително прецизен, всеобхватен и задълбочен съдебен анализ“, посочва министърът.

В сигнала до Инспектората към Висшия съдебен съвет министърът настоява да бъде извършена цялостна извънредна проверка на делото за съдебна реабилитация, водено по описа на Софийски градски съд относно:

спазен ли е законният ред за случайно разпределение на делото на конкретния съдебен състав;

изпълнени ли са стриктно процесуалните правила за събиране на доказателства, включително изискване на справки за всички предишни осъждания;

изискано и съобразено ли е становището на прокуратурата и проведено ли е задължителното открито съдебно заседание с надлежно обсъждане на реалната поправяемост на дееца;

налице ли са прояви на процесуално бездействие или актове, които обективно накърняват престижа на съдебната власт и застрашават сигурността на гражданите.

В писмото си до Висшия съдебен съвет министърът е поискал в рамките на неговите компетенции да изиска детайлна информация от Софийския градски съд относно:

какви са били конкретните правни и фактически мотиви на съдебния състав по делото за реабилитация на лицето, за да приеме, че са изпълнени материалноправните условия на чл. 87 от Наказателния кодекс;

изследвани ли се от съда актуални психологически и психиатрични експертизи, доказващи липсата на реален риск от рецидив предвид установеното му в миналото личностно разстройство;

взети ли са под внимание спецификата на престъпленията и фактът, че лицето е използвало за параван общественополезни дейности (като БЧК), за да доближава малолетни жертви.

Министър Найденов отбелязва, че обществото очаква от институциите не формално прилагане на закона, а висока степен на отговорност и прецизност при решения, които засягат сигурността на гражданите и особено на децата.

„Допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота, здравето и неприкосновеността на най-уязвимата част от обществото – децата. Обществото очаква от правораздавателните органи не формализъм, а безкомпромисна прецизност при прилагането на институти, които заличават последиците от извършени тежки престъпления“, подчертава министърът.

Министерството на правосъдието ще следи внимателно развитието на случая и очаква резултатите от поисканите проверки.