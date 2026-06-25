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Блъснаха пешеходец на голям булевард в Пловдив, човекът лежи на платното

Никола Михайлов

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Линейка Снимка: Снимка: Архив

Полиция е на мястото на инцидента, линейка пътува

Човек лежи на пътното платно на бул. "Източен" в Пловдив след катастрофа, разказаха пред "24 часа" очевидци. 

Инцидентът е станал в района между пресечките с улиците "Лясковец" и "Стойчо Мошанов" преди по-малко от половин час. На място са пристигнали полицаи, а хора държат чадъри над ранения. 

Пешеходецът лежи пред товарен автомобил, който е спрял на място. "Най-вероятно е пресичал и е бил ударен от камиона", коментират свидетели. 

От Спешна помощ съобщиха, че все още не е ясно състоянието на пострадалия, тъй като линейката пътува към мястото на инцидента. Няма информация от МВР за причините, довели до катастрофата. Заради произшествието трафикът в района е силно натоварен. 

Линейка

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