Уникални експонати показва Националният военноисторически музей в София за 110-ия си рожден ден

В петък, 3 юли, входът за посещения ще бъде свободен

На 2 юли (четвъртък) от 16.00 ч. Националният военноисторически музей (НВИМ) в София ще отбележи своята 110-годишнина с откриването на юбилейната изложба "Калейдоскоп на паметта", съобщиха от музея. Събитието е предназначено за представителите на медиите и за поканените гости, сред които и президента на Република България Илияна Йотова, уточняват от институцията.

За широката общественост Националният военноисторически музей ще работи с вход свободен на 3 юли (петък) от 10 до 17 часа, когато всички ще имат възможност да разгледат изложбата "Калейдоскоп на паметта", както и постоянната хронологична експозиция и колекционните зали. Само на 3 юли част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представяни пред публика експонати – голямото огърлие на ордена „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий", чийто единствен носител и негов Велик магистър е цар Борис III, както и официалният и ежедневният жезъл на монарха – едни от най-ценните царски символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт.

Създадена специално за юбилея, изложбата предлага необичаен поглед към богатството на музейните фондове. Тя представя малко познати реликви от колекциите на НВИМ – предмети, които свидетелстват за тяхното многообразие и разкриват неочакваното лице на институция, далеч надхвърляща традиционната представа за военен музей.

Експозицията среща публиката с артефакти, които рядко или никога досега не са били показвани. Сред тях са уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, изящни предмети от дворцовия и офицерския бит, произведения на ювелирното изкуство от най-изтъкнатите европейски ателиета от края на XIX и началото на XX в., редки монети, навигационни уреди, технически устройства и още десетки свидетелства за историята на България и Европа.

Интерес представляват "Медийната колекция" с използваните кинокамери и звукозаписна техника за документиране и отразяване на дейността на Българската армия, инженерното имущество с измервателните уреди отпреди дигиталната ера и колекция "Музикални инструменти", която съчетава изкуството на войната с това на музиката. Дори широко познатата колекция "Знамена" ще бъде представена с малко познати елементи от бойните знамена на армията – символи, които казват "ние" вместо "аз".

Всеки от представените експонати разказва собствена история, а събрани заедно те разкриват различните лица на една институция, която вече 110 години събира, съхранява и изследва паметта за българската държавност, армия и общество.

Специално за изложбата е създадено приложение, което представя 110 подбрани експоната от фондовете на Музея. Посетителите ще могат не само да научат повече за тях, но и да направят своя класация на любимите си експонати.