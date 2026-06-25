Общинските съветници гласуваха средства за пътни ремонти и нови детски градини в София

Столичният общински съвет прие с голямо мнозинство разчет за разходите и приходите на Столична община в размер на приблизително 1,5 млрд. евро. Знаете, че през март СОС вече прие един разчет, който беше само за капиталови разходи. Тогава размерът на капиталовата програма беше 150 млн. евро. С днешното решение размерът на капиталовата програма става 286 млн. евро, като сме добавили средства от няколко ключови източници. Това съобщи на брифинг зам.-кметът по финанси на София Георги Клисурски.

Част от разчета е 13 млн. евро държавна субсидия за капиталови разходи.

За да може общината да получи тези средства от държавата, бяхме задължени да приемем такъв разчет. Тези 13 млн. евро са за изграждането на 3 големи инфраструктурни обекта, които са много важни за София - ремонтът на релсовия път по бул. "Мария Луиза", който вече започна. Вторият обект е изграждането на новата отсечка от бул. "Копенхаген" - връзката между метростанция "Младост 3" и бул. "Цариградско шосе". Това ще бъде изцяло нов булевард и третият обект е основният ремонт на ул. "Тинтява" в "Изгрев", посочи Клисурски.

Част от доклада са и 60 млн. евро европейски средства за инфраструктурни обекти.

"Работим усилено по 12 детски градини, 5 училища и 4 читалища. В рамките буквално на следващия месец ще успеем да завършим работата по всички тези училища и детски градини. Имаме и 50 млн. евро по вече съществуващ заем от Европейската инвестиционна банка за довършването на метрото от "Орлов мост" до Окръжна болница", каза Клисурски.

Той уточни, че след приемането на държавния бюджет, ще се работи по приемането на общинския, което вероятно ще се случи през септември.

По-рано от "Синя София" обаче обявиха, че няма да подкрепят доклада поради липса на реформи.

От ПП-ДБ обаче контрираха, че няма как да има реформи в приходната част без да се промени формулата за данъчните оценки на имотите и подчертаха, че това не е същинския общински бюджет на София.

А от БСП обясниха, че са подкрепили доклада, защото в него са залегнали 4 техни предложения, които касаят образователна и културна инфраструктура в крайните квартали.