Замърсяването по Черноморието било от стар нефтен разлив

Невъзможно било да се установи откъде идва

Забелязаните през последните дни мазутни топчета и отлагания по плажове на Северното и особено на Южното Черноморие представляват т.нар. „tar balls" – катранени или смолисти образувания от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Не става дума за следи от пресен нефтен разлив. Това съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Тези отлагания са изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци вследствие на бурното море в периода 15–20 юни.

Те представляват остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са претърпели естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. В по-студена вода веществото се втвърдява и потъва, а при затопляне се размеква и може да изплува към повърхността, често полепвайки по водорасли или плаващи отпадъци.

От министерството уточняват, че поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на тези образувания не е възможно да бъде определена тяхната възраст или конкретният източник на замърсяването. Заради това идентифицирането на конкретен плавателен съд, който би могъл да е свързан със замърсяването, е практически невъзможно.

Подобни катранени топчета могат да се придвижват на големи разстояния, включително трансгранично, преди да бъдат изхвърлени на брега, се посочва още в съобщението.

От пресцентъра отбелязват, че подобни случаи е имало и в предходни години, като става дума за стари замърсявания извън териториалното море на България, при които точният произход не може да бъде установен еднозначно. Уточнява се също, че в същия период подобни замърсявания са регистрирани и по южните брегове на Румъния.

От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ допълват, че в рамките на своите правомощия осъществяват постоянен контрол върху корабите в българските пристанища, както и сателитно наблюдение на морските пространства за евентуални разливи. До момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в териториалните води на България, нито за морски инцидент в региона, който да е причина за замърсяването.

От Министерството на транспорта и съобщенията заявяват, че ще продължат да работят съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти за своевременно почистване на плажовете и отстраняване на отпадъците, така че да не се затруднява туристическият сезон.

Миналата седмица от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че се предприемат незабавни действия по постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие. В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете на Южното Черноморие.