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Изпратиха в заслужен отдих полицай от Септември

Диана Варникова

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Ст.комисар Сълко Литов, шеф на ОДМВР-Пазарджик / вляво/ връчва почетен знак на полицейския служител

Дългогодишен служител на полицейското управление в Септември бе изпратен тържествено в пенсия. Това стана на церемония в РУ-Септември, на която присъстваха много негови колеги. Днес бе последният работен ден за младши експерт Ангел Крайнин, който напуска системата на вътрешното ведомство поради навършване на 60-годишна възраст.

Неговата служба започва още през 1986 година, когато след завършване на Средното милиционерско училище в Пазарджик постъпва в редиците на органите на реда.

Бил е автопатрулен полицай, младши автоконтрольор и оперативен дежурен, като последно заеманата от него длъжност е младши експерт „Контрол на общоопасните средства" в РУ-Септември.

Служителят бе почетен лично и от директора на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Сълко Литов. Той му връчи „Почетен знак на МВР" III степен заради дългогодишната му безупречна служба в името на обществото.

От колегите си в управлението Крайнин получи още почетен плакет, подаръци и много пожелания за здраве, дълъг живот и повече свободно време за любимите хора и занимания.

Ст.комисар Сълко Литов, шеф на ОДМВР-Пазарджик / вляво/ връчва почетен знак на полицейския служител
Ст.комисар Сълко Литов, шеф на ОДМВР-Пазарджик / вляво/ връчва почетен знак на полицейския служител
Ст.комисар Сълко Литов, шеф на ОДМВР-Пазарджик / вляво/ връчва почетен знак на полицейския служител

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