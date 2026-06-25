41 първолаци чакат място и след третото класиране в Пловдив

41 бъдещи първокласници не бяха приети в желаното училище и след третото класиране в Пловдив. В него участваха участваха 104 деца за обявените 393 свободни места. Въпреки големия брой свободни позиции за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата.

За приетите деца предстои записване в училището, съобщават от общината. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 26 юни 2026 година включително.

След третото класиране родителите на некласираните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С данните за тях ще могат да се запознаят в интернет страницата на електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 29 юни 2026 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.

При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3143.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, сочат, че има деца, записани в държавните и частните училища в града, бъдещи ученици, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите малчугани. В същото време в училищата на град Пловдив има записани деца и от други общини.