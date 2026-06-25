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15-годишният от катастрофата в Горна Оряховица излезе от реанимация

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Катастрофата в Горна Оряховица, при която пострадаха 5 деца. Снимка: Архив

15-годишното момче, което пострада тежко в катастрофата в Горна Оряховица преди седмица, е изведено от реанимация и вече е в детската травматология на "Пирогов". В сряда там беше преместено и 12-годишното дете, пострадало в същия инцидент, съобщиха от пресцентъра на болницата. 

Двете деца бяха с политравма и се наложи да бъдат транспортирани с хеликоптер поради тежкото им състояние след катастрофата. Те преминаха реанимационно и хирургично лечение.

Тежката катастнофа стана в Горна Ояховица през нощта срещу 18 юни, когато 15-годишно момче взе ключовете за колата на баща си и тръгна да повози из квартала 4-ма приятели, всичките на възраст между  12 и 14 години. 

Среднощната разходка завърши в уличен стълб и 5 деца в болница. С два медицински хеликоптера най-тежко пострадалите момчета - на 12 и 15 г., бяха превозени от болничното летище на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" към "Пирогов". Другите две пострадали деца останаха в неврохирургията във Велико Търново, едно от момчетата е на домашно лечение.

Колата се е движела с висока скорост по уличките в кв. "Гарата" на Горна Оряховица. На кадри от камери се вижда слалом между паркирани коли и после колата се забива в стълб. При огледа се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в 2 леки коли, два контейнера за смет и е спрял в стълб и гаражна врата.

Катастрофата в Горна Оряховица, при която пострадаха 5 деца. Снимка: Архив

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