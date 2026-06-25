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Петдесетина младежи се събраха в подкрепа на тиктокъра Стоян Колев пред съда в Пазарджик

Диана Варникова

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Събралите се пред съда в подкрепа на тиктокъра Стоян Колев

Около петдесетина младежи се събраха пред съда в Пазарджик, за да подкрепят задържания тиктокър Стоян Колев. В 14.00 ч. е насрочено заседание, на което ще се гледа мярката за неотклонение.

Колев е в ареста от 16 юни, след като бе задържан на автомагистрала „Тракия". Той бе спрян от пътни полицаи по сигнал на шофьор, който го видял да размахва пневматична пушка през шибидаха на прозореца. 

„Настояваме мярката за неотклонение на Стоян Колев да бъде преразгледана и заменена с по-лека, адекватна и пропорционална мярка – подписка, парична гаранция, домашен арест, електронно наблюдение и/или забрана за напускане на страната", коментираха участници в протеста.

Те оспорват информацията, че става въпрос за пневматична пушка. Според адвоката на Колев това е еърсофт оръжие.

„Стоян Колев е публична личност и няма как да се укрие, защото има адрес", категорични са поддръжниците му.

39-годишният Стоян Колев е с повдигнато обвинение за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според прокуратурата на 16 юни, той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по автомагистрала „Тракия".

Колев е обвинен, че е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка. Очаква се и кръвната проба. Законът предвижда за това затвор до три години, както и глоба от 1000 до 5000 лв.

Събралите се пред съда в подкрепа на тиктокъра Стоян Колев
Събралите се пред съда в подкрепа на тиктокъра Стоян Колев
Събралите се пред съда в подкрепа на тиктокъра Стоян Колев

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