София прави стъпка да резервира трасетата на лифтовете на Витоша

Столичната община ще се опита да резервира трасетата на лифтовете на Витоша и така да гарантира, че там не може да се прави нещо друго. Това предвижда програмата за придобиване и разпореждане с общинска собственост, която Столичния общински съвет прие днес.

В съоответствие с плана "Визия за Витоша" се предлага в програмата да се обявят за обекти от първостепенно значение всички, свързани с реконструкция, модернизация, изграждане и развитие на въжените линии като елементи на техническата инфраструктура с транспортно предназначение и прилежащите обекти за начални, крайни и междинни станции, както и конкретните обекти от довеждащата транспортна инфраструктура. Това е нужно за осигуряване на достъпа и функционирането на рекреационните и туристически обекти, включително в зоните за летен и зимен спорт и туризъм в природен парк "Витоша", пише в доклада.

Изработени са задания за подробни устройствени планове - изменение на план за регулация и застрояване, план за застрояване и за изграждане на нова въжена линия "Княжево - Копитото", за застрояване на въжена линия "Драгалевци - Голи връх", за нова въжена линия "Алеко 1", за изменение на план за регулация и застрояване, план за застрояване на въжена линия "Симеоново - Алеко".

За провеждане на процедурите по допускане и одобряване на специализираните подробни планове, е нужно тези обекти да се обявят за общински.

Така в програмата като обекти от първостепенно значение за Столичната община, за които е нужно учредяване на сервитути са посочени трасетата на лифтовете "Симеоново - Алеко", "Драгалевци - Голи връх", планираните нови "Алеко 1" и "Княжево - Копитото". Те преминават през частни имоти, както и такива, които са публична държавна собственост, става ясно от доклада.

Сервитутът е ограничено вещно право, което позволява на едно лице да използва чужд недвижим имот за определена цел.

"Това е начин Столичната община да допринесе за възстановяването на лифтовете на Витоша", коментира зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.

Зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев уточни, че общината не иска да зависи от собственика на лифтовете и затова предприема тази стъпка.

"Искаме сервитутите да са на името на Столичната община. Ако собственика пожелае да ги възстанови, ще трябва да поиска съгласие от общината", обясни арх. Георгиев.

Собственикът на лифтовете - "ТехноАлпин" обаче неведнъж обяви, че пречка за възстановяването на седалковия лифт до станция "Бай Кръстьо" са частни имоти по трасето, за които трябвало наново да се учредят сервитутни права, което било невъзможно. Това беше и основен аргумент да не стартира работа по възстановяване на Драгалевския лифт.

Държавата обаче невднъж заяви, че не е нужно да се учредяват нови сервитутни права.

Тази седмица стана ясно, че възстановяване на лифтовете на Витоша, които не работят вече няколко години, може да има, но евентуално след 2028 г.