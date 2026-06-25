Ден след трагедията на "Тракия" камион спука гума, проби мантинела и се удари в кола на "Струма" (Видео)

Шофьорът на автомобила е с болки в гърдите

Само ден след като тир се заби в кола на АМ "Тракия" край Ямбол и уби две момчета - млади надежди на "Славия", камион проби мантинелата на АМ "Струма" и се удари в кола. По неофициална информация причината е спукана гума. Подобна версия се коментираше вчера и за трагедията на другата магистрала, но днес бе отречена.

За разлика от случая по пътя за Бургас, при удара на "Струма" има само леко пострадал шофьор. Това е водачът на колата. Той се е движел в посока София, когато тирът е минал през мантинелата и се ударил в него. Ударът е станал в района на Мало Бучино. Движението в района е затруднено. Колите се отбиват, а камионите се спират в Кюстендил.

На място има полиция, а причините за инцидента се изясняват.

След трагедията на "Тракия" тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че мантинелите трябва да издържат удари от камиони. При случая там тирът не бе натоварен. "Приемаме комплексни мерки в много посоки. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото. Ако това не се случи, ще сезираме прокуратурата за престъпно бездействие", посочи той.