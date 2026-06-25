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Гимназията на загиналия до Карлово Кристиян обяви ден на траур

24 часа Пловдив онлайн

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Загиналият в катастрофата Кристиян. Снимка: Фейсбук/Невена Христова

Професионалната гимназия "Генерал Владимир Заимов" в Сопот обяви ден на траур заради смъртта на 19-годишният Кристиян, който загина в катастрофа на изхода на Карлово. Избраната дата е 29 юни, понеделник, а в знак на уважение към паметта на младежа и съпричастност към близките му, традиционният училищен празник се отменя, обявиха от гимназията.

Както "24 часа" вече писа, фаталният инцидент стана в малките часове на събота. Автомобил, шофиран от връстник на Кристиян, се блъснал в бетонова ограда. Пострадаха и двамата младежи, а пътникът загина в линейката по път за болницата. 

Вижте цялото съобщение на гимназията: 

Днес ПГ „Генерал Владимир Заимов" се прощава с едно от своите деца - Кристиян.

Трагичният инцидент, който отне живота му, оставя дълбока рана в сърцата ни.

Болката е неописуема и тежка; липсата – неизразима.
В такива моменти думите никога не стигат, но мълчанието също не е достатъчно.

Кристиян ще остане в паметта ни като усмихнато, добро и светло момче, което умееше да бъде приятел и да носи радост около себе си. Неговото присъствие беше част от нашето училищно семейство, а отсъствието му ще се усеща дълго.

Днес се прекланяме пред паметта му и изказваме най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки и приятели.

Споделяме тяхната болка и скръб и вярваме, че светлината, която Кристиян остави след себе си, ще продължи да живее в сърцата на всички, които го познаваха.

В памет на Кристиян ръководството на училището обявява понеделник за ден на траур. В знак на уважение към неговата памет и съпричастност към близките му, традиционният училищен празник се отменя.

"Смъртта оставя болка, която никой не може да излекува; любовта оставя спомен, който никой не може да открадне."

Ричард Пуз

Загиналият в катастрофата Кристиян. Снимка: Фейсбук/Невена Христова

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