Велико Търново влиза в надпреварата за Европейска столица на културата – 2032

Фондация „Велико Търново – 2032" начело с Даниел Панов ще движи кандидатурата, издателят на медийна група "24 часа" Венелина Гочева е в Управителния съвет

Общинският съвет на Велико Търново гласува създаването на Фондация „Велико Търново – 2032", която ще координира подготовката на кандидатурата за „Европейска столица на културата" за 2032 година.

Решението е първата институционална стъпка в процес, който започна от независимия културен сектор преди повече от година.

Създаването на фондацията има за цел да даде организационна рамка на връзките, партньорствата и инициативите на регионално ниво в Централна и Северна България, чрез които Велико Търново има възможността да надгради своята историческа идентичност с визия за бъдещето и да излезе от рамките на своя популярен исторически профил, посочват от местната управа.

Градът влиза в надпреварата с ясното съзнание, че инициативата на ЕС ще отличи онези общности, които могат да превърнат културата в двигател на промяна – за младите хора, за творческите индустрии, за нови партньорства, в основата на които е именно свързаността.

До януари 2027 година, когато следва да бъде внесена кандидатурата пред Министерството на културата, фондацията ще работи за изграждането на широка партньорска мрежа и споделена визия за развитие. Ще се проведат проучвания на нагласите и потребностите на живеещите от всички възрасти, също и срещи с бизнеса, браншовите организации, неправителствения сектор. Целта е екипът на фондацията да обедини идеи, проекти и дори готови решения, които заедно с инструментите на културата да променят и подобрят начина на живот във Велико Търново и целия Централен регион.

Регионалният подход ще даде възможност на историческата и духовна столица на България да разглежда темата за свързаността и споделените ресурси като възможност за по-тясно сътрудничество на междуобщинско и областно ниво, но и по остта Централна и Северна България. Партньорства, основани на споделени интереси и допълващи се идентичности, ще са ключови в тази кандидатура.

Разговорите с потенциални партньори в региона продължават, а Фондация „Велико Търново – 2032" е създадена именно като отворена платформа, готова да приеме нови съмишленици – общини, културни институции, университети, бизнес и граждански организации.

„Това решение не е финал, а начало. Велико Търново гледа отвъд собствените си граници, защото вярваме, че бъдещето на региона се изгражда заедно. Европейска столица на културата е възможност не само за нашия град, а за всички, които искат Централна и Северна България да бъдат по-видими, по-свързани и по-уверени в своето развитие", заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Силното послание на Велико Търново се допълва и от състава на Управителния съвет на фондацията, избран от общинските съветници. В него влизат представители на образованието, бизнеса, медиите и активния обществен сектор – общественикът и създател на Частно училище „Аркус" Цвета Караиванова, издателят Венелина Гочева, ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров, както и предприемачите Петя Николова-Георгиева, Габриела Попова и Милена Иванова.

За председател на Управителния съвет е избран кметът Даниел Панов като гарант за институционалната подкрепа, координацията между партньорите и отговорността пред гражданите за развитието на инициативата.