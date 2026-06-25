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Зверска тапа по пътя за Гърция (Видео)

Тони Маскръчка

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Кресненското дефиле. Снимка Архив

Километрична колона от автомобили се образува в Кресненското дефиле в посока към Гърция, съобщиха шофьори. 

Те чакат в колоната вече половин час и придвижването става на интервали от по 10-20 метра. Освен засиления трафик към южната ни съседка, другата причина е пазарният ден днес в град Кресна. Главният път Е-79 минава през центъра на града, където са разположени сергиите и има страшно много хора. 

Миналата година там бе поставен светофар, за да може пешеходците да пресичат безопасно главния път. Сега заради многото хора светофарът почти непрекъснато свети червено за автомобилите и така бави трафика. 

Някои шофьори съобщават и за автобус, който има техническа повреда в района на Кресна, което допълнително забавяло придвижването. 

От полицията обаче съобщиха, че няма катастрофа и няма инцидент по главния път, а причината за тапата е интензивният трафик. 

Кресненското дефиле. Снимка Архив

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