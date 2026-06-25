Разбиха тайник за кокаин в колата на 33-годишен мъж , в жилището му са намерени още 77 грама, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. На 23 юни в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотичните вещества служители на сектор "Криминална полиция" спират за проверка лек автомобил "Форд", управляван от 33-годишен мъж. В изграден тайник в автомобила са установени пет пакетчета с бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

При последвалите процесуално-следствени действия в обитавано от мъжа жилище са намерени и иззети сумата от 1100 евро, електронна везна, множество пакетчета и бяло вещество с общо тегло 77 грама. Той е задържан за срок до 24 часа.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.