Задържаха крадци на телевизор и аудиосистема от частен имот в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. На 24 юни около 12 часа е получено съобщение за извършена кражба от частен имот в град Каварна. Установено е, че през незаключена входна врата неизвестен извършител е проникнал в имота. По данни на тъжителя е извършена кражба на широкоекранен телевизор и аудиосистема. След проведени полицейски действия са установени извършителите на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани дмама мъже - на 23 и на 21 години. Вещите са установени и иззети по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство.