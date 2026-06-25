Приоритетът на Меджидиев: Здравната каса да плаща за качество на медицинските услуги

Лекарите да станат част от контрола на здравната помощ, казва кандидатът за подуправител на НЗОК

Кандидатурата му ще се гласува в Народното събрание с мандат до 30 ноември 2028 г.

"Крайно време е здравната каса да плаща за качество, а не само за оборот или преминали болни. Защото ние в момента плащаме за пакет - този месец са преминали 100 човека, 20 по тази пътека, 20 по еди-коя си пътека. Оценката за доброто качество липсва".

Това заяви д-р Асен Меджидиев след изслушването за поста подуправител на НЗОК пред комисията по здравеопазването. След като „Прогресивна България" номинира д-р Меджидиев за втори подуправител на НЗОК, той се оказа и единственият кандидат за свободния пост. Д-р Меджидиев отговори на въпросите на Комисията и се очаква кандидатурата му да бъде гласувана с мандат до 30 ноември 2028 г. в Народното събрание.

"Приемам тази номинация преди всичко като отговорност и кауза, с ангажимент към държавата и обществото. Пред Националната здравноосигурителна каса стоят за решаване много въпроси и проблеми".

Д-р Меджидиев определи екипната работа между Здравната каса, Министерството на здравеопазването, Народното събрание и неправителствения сектор като ключова за развитието на здравната система.

Част от приоритетите, които кандидат-подуправителят посочи, са подобряването на институционалния контрол върху разходването на публичния ресурс на Касата и създаване на условия за повишаване на качеството на медицинските и денталните дейности, заплащани от Националната каса.

Сред механизмите за проследяване на качеството са въвеждане на пациентски анкетни карти, както и участие в контролната дейност на НЗОК на експерти, излъчени от бордовете по специалности на Българския лекарски съюз.

"Това е заложено още през 2021 - 2022 г., но не се изпълнява. Целта е да има списъци с лекари, излъчени от бордовете по специалности, които да бъдат част от проверките в даденото лечебно заведение или клиника по съответната специалност. В момента се осъществяваше само контролна дейност върху прием, изписване, престой на пациента, алгоритми. Никъде не се осъществяваше контрол върху самата медицинска дейност. Това е за мен задължително", заяви Меджидиев.

"Приоритет е остойностяването на лекарския и сестринския труд и залагането му в клиничните пътеки. До момента в клиничните пътеки са заложени всички други разходи, но не и разход за труда на лекаря и медицинската сестра. Като министър работих за това с БЛС, а доколкото знам, те още работят по въпроса. Надявам се, че в срок до половин - една година можем да го постигнем, и това ще промени коренно системата на заплащане и на оценка на лекарския и на сестринския труд. Със залагането на разхода за лекарски труд в клиничната пътека, процесът на възнаграждение става много по-обективен. Всеки един човек във всеки един момент ще знае какво възнаграждение предстои да получи", заяви още Меджидиев.

Според него това ще намали разходите в системата, защото ще отпаднат всички допълнителни материални стимули, които натоварват ръководството на лечебните заведения. Тогава всеки един работещ ще знае точно колко е изработил за месеца и никой няма да може да манипулира възнаграждението.

Сред приоритетите му е и интеграцията на електронни портали и системи на Националната каса с Националната здравноинформационна система, Министерството на здравеопазването и с информационните системи на други институции в сектора.

"Така ще се повишат аналитичните и контролните способности на институцията. Към момента информационните системи на Националната каса и на НЗИС не могат да осигурят бърз и резултатен анализ на данните, който да позволява улавянето на всички отклонения от установените изисквания, необичайни отклонения в дейността на изпълнителите или индикации за съответните злоупотреби", категоричен е Меджидиев.

"Обществените поръчки трябва да бъдат публични, обявени в информационната система, която ще въведа", допълни той и даде заявка, че ще работи за разширяването на мерките за подобряване на информираността на пациента, осигуряване на адекватно финансиране на извънболничната помощ с приоритет към профилактиката и подобряване на достъпа до дентална помощ.

В залата присъстваха още министърът на здравеопазването Катя Ивкова, управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и заместникът му проф. Момчил Мавров.

След година забавяне процедурата за избор на втори подуправител на НЗОК беше стартирана от „Прогресивна България", заедно и с номинацията на д-р Меджидиев. Това се случи няколко дни след политическото напрежение около ръководството на касата.

Депутатите на Радев поискаха оставката на управителя доц. Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Искания за освобождаването им дойдоха и от парламентарните групи на ДБ и ДПС.

След внесените проекторешения управителят на НЗОК Стефановски подаде оставка, а часове по-късно оставка подаде и проф. Мавров.