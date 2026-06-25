Боруна става паркова зона в сърцето на Велико Търново

Местността Боруна в центъра на Велико Търново се оформя като нова и китна паркова зона. Общината обнови Алеята на творците, която отвежда до Художествената галерия "Борис Денев" и Паметника на Асеневци, както и до парк "Света гора".

Изградена е павирана настилка, подчертаваща характерния градски облик на района около галерията, поставени са 20 нови пейки, монтирано е енергоспестяващо улично осветление, с което алеята става отлична локация и за вечерни разходки.

20 нови пейки са поставени и в парк „Габровски", а Община Велико Търново продължава да подобрява зоните за отдих както с паркова мебел, така и с нови детски съоръжения, посочват от местната администрация.