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Боруна става паркова зона в сърцето на Велико Търново

Дима Максимова

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Изградена е павирана настилка, подчертаваща характерния градски облик на района около галерията Снимка: Община Велико Търново

Местността Боруна в центъра на Велико Търново се оформя като нова и китна паркова зона. Общината обнови Алеята на творците, която отвежда до Художествената галерия "Борис Денев" и Паметника на Асеневци, както и до парк "Света гора".
Изградена е павирана настилка, подчертаваща характерния градски облик на района около галерията, поставени са 20 нови пейки, монтирано е енергоспестяващо улично осветление, с което алеята става отлична локация и за вечерни разходки.
20 нови пейки са поставени и в парк „Габровски", а Община Велико Търново продължава да подобрява зоните за отдих както с паркова мебел, така и с нови детски съоръжения, посочват от местната администрация.

Изградена е павирана настилка, подчертаваща характерния градски облик на района около галерията

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